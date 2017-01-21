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Винуватець ДТП, у якій загинув співак Владіслав Левицький, досі не у колонії, -активістка

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Чоловік, з провини якого сталася ДТП, в якій загинув львівський співак Владіслав Левицькй з сестрою та племінницею, досі не відбуває покарання. Про це у Facebook повідомляє громадська активістка Ярина Волошин.

За її словами, батьки загиблих Левицьких б’ють на сполох.

«Після вироку суду (30 серпня 2016 року) і апеляції (29 листопада 2016 року), яка залишила рішення першої інстанції без змін (6,5 років позбавлення волі), засуджений Максимяк Михайло Іванович вже більше двох місяців чомусь не у колонії, а у СІЗО. Нам відомо, що у СІЗО він вже більше року перебуває у спеціальній проплаченій камері. Яким було здивування родини, коли вони побачили Максимяка сьогодні, 20 січня, в Галицькому суді м. Львова невідомо з яких причин», – написала вона.

За інформацією активістки, прокурор обласної прокуратури Анатолій Войценко не зміг пояснити батькам, чому засуджений досі не відбуває покарання, а перебуває у Львові. Крім того, прокурор відмовився прийняти потерпілих у цій справі.

«Суд не врахував і дав Максимяку мінімальне покарання, з якого він третину вже відбув (закон Савченко)», – обурюється Я. Волошин.

Нагадаємо, 2 липня 2015 року на трасі Тернопіль-Львів біля села Велика Вільшаниця Золочівського району водій фури МАН М. Максимяк виїхав на зустрічну, де в сторону Львова рухався автомобіль львівського співака Василя Левицького. У автомобілі були його сестра Наталя і її 7-річна донька Анастасія. Максимяк протаранив легкову Тойоту, протягнув їх кілька десятків метрів і поїхав далі, не зупиняючись і повернувшись у свою смугу.

Після року розгляду справи в суді першої інстанції Максимяка засудили до 6,5 років позбавлення волі за порушення правил дорожнього руху з серйозними наслідками (смерть кількох осіб). Апеляція залишила вирок без змін.

В ході судового розгляду Максимяк не каявся і вину не визнавав.

 

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