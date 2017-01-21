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В Італії спалахнув автобус з школярами: є загиблі

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У італійському місті Верона загорівся автобус зі школярами у віці від 14 до 18 років. Щонайменше 16 людей загинуло. Про це повідомля.ть Українські новини.

Аварія сталася у Вероні, тіла загиблих сильно обгоріли. У той же час близько сорока осіб отримали поранення.

Рятувальники повідомили, що загоряння сталося через те, що автобус, який повертався з Угорщини, врізався в стовп. Школярі поверталися в Угорщину після канікул, які вони проводили у Франції.

Керівник поліції Джеральомо Лакуанита повідомив, що автобус зіткнувся з перешкодою і загорівся незадовго до півночі. Крім самого автобуса інших учасників ДТП не було, і поки незрозуміло, чому він зійшов з дороги і налетів на огорожу.

За інформацією італійського агентства Аги, серед жертв автокатастрофи може бути французький водій автобуса і члени його сім’ї.

Всього в автобусі було близько 50 пасажирів.

 

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