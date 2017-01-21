У Житомирі після обіду у шкільній їдальні до лікарні потрапило 13 учнів

У Житомирі з харчовим отруєнням госпіталізовано 13 учнів гімназії. Про це сьогодні на брифінгу повідомив заступник Житомирського міського голови Матвій Хренов, передає УНІАН.

“Ситуація станом на 21 січня наступна: захворіло загалом 13 дітей, 10 дітей отримують медичну допомогу у Житомирській дитячій міській лікарні, 3 дітей – у Житомирській обласній лікарні, усі вони – школярі Житомирської міської гуманітарної гімназії № 23 з різних класів різного вік. Стан дітей задовільний, вони отримують безкоштовну медичну допомогу”, – повідомив Хренов.

Діти звернулися до лікарів зі скаргами 20 та 21 січня.

«Всі необхідні аналізи зібрані, на даний момент збудник не визначено. Проведено експрес-тести – сальмонельозу не виявлено. Більшість ознак вказують на те, що це бактеріальна інфекція, тому всі діти отримують антибактеріальну та дезінтоксикаційну терапію», – сказав Хренов.

За словами заступника мера, в їдальні гімназії № 23 вже розпочато перевірки.