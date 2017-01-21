У Львові патрульні затримали водія-наркомана, а в його машині знайшли багато «цікавинок»

У Львові вночі патрульні за недотримання правил дорожнього руху затримали «накачаного» наркотиками водія. Про це Львівському проталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції Львова.

Сьогодні, 21 січня, близько 1 години ночі патрульні помітили на вулиці Грінченка автомобіль ВАЗ 2101, водій якого порушив правила дорожнього руху.

«Інспектори увімкнули червоні проблискові маячки та звуковий сигнал. Транспортний засіб зупинився. Водій пред’явив документи на автомобіль та посвідчення водія, як згодом з’ясувалося не його і він його начебто знайшов. У чоловіка виявили ознаки наркотичного сп’яніння. При поверхневій перевірці пасажира та водія, в останнього виявили його посвідчення водія та подрібнену речовину рослинного походження зеленого кольору, ззовні схожу на наркотичну. На місце одразу викликали слідчих. Згодом у сумці водія в поліетиленовому пакеті знайшли 9 фрагментів таблеток різного кольору, пристрій для куріння, міні-вагу та інші речовини, які вилучили слідчі. Водія доставили у відділ Шевченківський поліції де патрульні запропонували йому пройти огляд на стан наркотичного сп’яніння – чоловік відмовився. На нього винесли постанову за порушення правил дорожнього руху та протокол за керування транспортним засобом у стані наркотичного сп’яніння. Далі справу передали слідчим», – повідомляють у патрульній поліції.