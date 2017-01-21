ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові патрульні затримали водія-наркомана, а в його машині знайшли багато «цікавинок»

|

У Львові вночі патрульні за недотримання правил дорожнього руху затримали «накачаного» наркотиками водія. Про це Львівському проталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції Львова.

Сьогодні, 21 січня,  близько 1 години ночі патрульні помітили на вулиці Грінченка автомобіль ВАЗ 2101, водій якого порушив правила дорожнього руху.

«Інспектори увімкнули червоні проблискові маячки та звуковий сигнал. Транспортний засіб зупинився. Водій пред’явив документи на автомобіль та посвідчення водія, як згодом з’ясувалося не його і він його начебто знайшов. У чоловіка виявили ознаки наркотичного сп’яніння. При поверхневій перевірці пасажира та водія, в останнього виявили його посвідчення водія та подрібнену речовину рослинного походження зеленого кольору, ззовні схожу на наркотичну. На місце одразу викликали слідчих. Згодом у сумці водія в поліетиленовому пакеті знайшли 9 фрагментів таблеток різного кольору, пристрій для куріння, міні-вагу та інші речовини, які вилучили слідчі. Водія доставили у відділ Шевченківський поліції де патрульні запропонували йому пройти огляд на стан наркотичного сп’яніння – чоловік відмовився. На нього винесли постанову за порушення правил дорожнього руху та протокол за керування транспортним засобом у стані наркотичного сп’яніння. Далі справу передали слідчим», – повідомляють у патрульній поліції.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Жетон для хвостатого щастя. Або як Львівський портал реєстрував собаку
Вероніка РОЙ, Львівський портал
Жетон для хвостатого щастя. Або як Львівський портал реєстрував собаку

З 1 вересня 2016 року у Львові вступили у дію нові Правила утримання і поводження з тваринами. Згідно з нововведеннями, ...

Зарплата на Добротвірській ТЕС одна з найвищих в області – Олег Таращук
Олесь ТЯГАЙ, Львівський портал
Зарплата на Добротвірській ТЕС одна з найвищих в області – Олег Таращук

Цьогорічна морозна зима, а відтак і посилене навантаження,  не стала на заваді стабільній роботі Добротвірської ТЕС. Еле...

Неприступна Ощадність. Перевтілення львівської «статуї Свободи»
Катерина РОДАК, Львівський портал
Неприступна Ощадність. Перевтілення львівської «статуї Свободи»

«Лінива статуя Свободи», «сидяча статуя Свободи», «львівська статуя Свободи» - як її лишень не називають місцеві та як ї...

Тариф для ТЕС Ахметова рекордно знижено
Олесь ТЯГАЙ, Львівський портал
Тариф для ТЕС Ахметова рекордно знижено

Тариф на електроенергію для теплової генерації за перші 10 днів січня 2017 року знижено до 1,34 грн/кВт-год. Про це свід...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша - афіша фільмів, квитки в кіно онлайн