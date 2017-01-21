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СБУ затримала двох росіян, які хотіли вбити у Києві нардепа за вказівкою ФСБ

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Співробітники Служби безпеки затримали двох раніше судимих громадян України, які за вказівкою ФСБ РФ готували замах на народного депутата України. Про це на брифінгу заявив голова СБУ Василь Грицак, повідомляє УНІАН.

«Вчора співробітниками СБУ викрито та припинено на етапі виконання замах на життя державного діяча України – народного депутата», – сказав Грицак.

Він зауважив, що, за даними СБУ, операція з ліквідації народного депутата, ім’я якого він не назвав, планувалося і контролювалося до виконання співробітниками ФСБ.

Грицак зазначив, що один із затриманих – громадянин України 1980 року народження, уродженець Донецької області, інший — також громадянин України 1978 р.н., уродженець АР Крим.

Перший був тричі засуджений за крадіжки, інший — двічі за розбій. При цьому обидва виконавці запланованого вбивства відбували покарання в колонії у Криму і після звільнення виїхали до РФ, а потім прибули в Україну.

“У нас є підозра, що вони ще мали відбувати покарання, але були достроково звільнені”, – зауважив Грицак.

При цьому він додав, що українські спецслужби неодноразово виявляли факти використання кримінальних елементів для виконання злочинів на території України.

Грицак повідомив, що для підготовки вбивства обидва чоловіки прибули в Україну 14 грудня, спочатку до Харкова, де вони перебували 5 діб, після чого приїхали до Києва і впродовж тижня здійснювали розвідку, зокрема вивчали маршрути пересування депутата, автомобілів, якими він їздить, стежили за місцями роботи, проживання, місцями його ймовірної появи.

Затримані мали намір закласти вибуховий пристрій під автомобіль депутата, щоб він підірвався на місці або під час руху. Також Грицак зазначив, що, відповідно до перехоплених розмов затриманих, після скоєння злочину вони планували втекти до Росії.

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