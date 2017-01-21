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Нардеп Антонищак вважає фейком затримання на хабарі свого колишнього помічника-митника

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Народний депутат Андрій Антонищак заявив, що факт хабарництва на Львівській митниці не підтверджений. Про це він повідомив у Facebook, передає кореспондент Львівського порталу.

«Черговий фейк від військової прокуратури! Отримання хабаря в 15 000 доларів заступником керівника львівської митниці…Так от: дачі хабаря нема. Грошей нема та заяви нема. А що є: пшик львівського військового прокурора», – вважає він.

Також нардеп повідомив, що затриманий митник був його помічником.

«До речі, затриманий митник був моїм помічником – це так, щоб голову не ламали. А що буде? А буде подання на військового прокурора. Кому, куди звідки та чого предостатньо. Трутні в погонах дістали. До речі, недавно взяли з криками на всю країну Гольця і що? Кожна дія має протидію, особливо протизаконна!», – написав він.

Нагадаємо, одного із заступників керівників Львівської митниці затримали на хабарі у 420 тисяч гривень.

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