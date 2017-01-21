На Львівщині збирають кошти на лікування школярці, якій поставили страшний діагноз

У Сокалі прохають про допомогу для лікування Ільницької Віталії Віталіївни, учениці 11 класу Сокальської ЗШ І-ІІІст.№2, в якої виявлено злоякісну прогресуючу пухлину. Про це пише місцеве видання В Сокалі.



Віталія – донька вчителя початкових класів Сокальської ЗШ І-ІІІст.№2 Ільницької Оксани Володимирівни, внучка Ткачук Стефанії Михайлівни, яка теж працювала вчителем початкових класів цієї школи.

Ільницька Віталія – найкраща, найактивніша, надзвичайно талановита учениця школи. Солістка зразкового танцювального ансамблю «Дивоцвіт», пластунка, лідер учнівського самоврядування, учасниця й ведуча районних заходів.

Не будьмо байдужими, врятуймо молоде розквітаюче життя!

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