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На Львівщині збирають кошти на лікування школярці, якій поставили страшний діагноз

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У Сокалі прохають про допомогу для лікування Ільницької Віталії Віталіївни, учениці 11 класу Сокальської ЗШ І-ІІІст.№2, в якої виявлено злоякісну прогресуючу пухлину. Про це пише місцеве видання В Сокалі.


Віталія – донька вчителя початкових класів Сокальської ЗШ І-ІІІст.№2 Ільницької Оксани Володимирівни, внучка Ткачук Стефанії Михайлівни, яка теж працювала вчителем початкових класів цієї школи.
Ільницька Віталія – найкраща, найактивніша, надзвичайно талановита учениця школи. Солістка зразкового танцювального ансамблю «Дивоцвіт», пластунка, лідер учнівського самоврядування, учасниця й ведуча районних заходів.
Не будьмо байдужими, врятуймо молоде розквітаюче життя!

Гроші можна перераховувати на рахунок ПриватБанку:
4149 4978 4583 0621 (Отримувач Ільницький Віталій Іванович)
Гроші можна передати:
Сокальська ЗШ І-ІІІст.№2 (заступник директора Мигасюк Галина Мирославівна)
Приймальня відділу освіти (секретар Хімко Ірина Іванівна)

 

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