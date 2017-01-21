Для звірки фондів Львівської галереї мистецтв створили додаткову комісію, - Нищук

Міністр культури України Євген Нищук заявляє, що для звірки фондів Львівської галереї мистецтв імені Бориса Возницького створена додатково комісія. Про це він сказав в ефірі програми Радіо Свобода.

«І до того працювала, а зараз проводиться аудит. Комісія окремо додатково створена (щодо звірки фондів Львівської галереї мистецтв – ред.). Більше того, ми дякуємо, що вона зараз є і під пильним оком певних служб, я маю на увазі СБУ, МВС, інших органів, які досліджують факт можливої втрати», – розповів він.

При цьому він не зміг повідомити, чи є якісь просування у розслідуванні ймовірного зникнення раритетних видань.

Нагадаємо, з фондів Львівської галереї мистецтв зникло 95 стародруків.