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Якої погоди варто чекати львів’янам цими вихідними

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За інформацією Львівського регіонального центру з гідрометеорології, 21 – 22 січня на дорогах міста та області – ожеледиця. Водіїв просять бути обережними, дотримуватися безпечної дистанції та вмикати фари. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Зокрема, за прогнозами синоптиків, завтра, 21 січня, у Львові часом невеликий мокрий сніг та сніг. Слабке налипання мокрого снігу, вдень слабка ожеледь. Вночі та вранці слабкий туман. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі 3 – 5° морозу, вдень від 1° морозу до 1° тепла.

22 січня очікується без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 м/с. Температура повітря вночі 1 – 6° морозу, в горах 10 – 15 ° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

Мерія застерігає водіїв бути максимально уважними за кермом, обирати помірну швидкість і дотримуватись безпечної дистанції між транспортними засобами, обов’язково вмикати фари. Слід пам’ятати, що під час ожеледиці на дорожньому покритті збільшується гальмівний шлях, саме тому необхідно обирати безпечний швидкісний режим, враховувати інтенсивність руху, а також особливості і стан транспортного засобу.

Максимально обережними просять бути і пішоходів: носити взуття з неслизькими підошвами та переходити дорогу лише у спеціально призначених для цього місцях.

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