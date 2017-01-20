В Україну намагалися провезти величезну партію ківі, заражених мухами

У партії плодів ківі, походженням з Греції, виявлено середземноморську плодову муху. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Так, 14 грудня в Одеській області при проведенні фітосанітарного контролю в СФК «Одеський морський торговельний порт» було виявлено відсутній на території України карантинний організм – середземноморську плодову муху (Ceratitis capitata Wied.) у вантажі плодів ківі, походженням з Греції, вагою 19,6 тонн.

«З метою недопущення подібних випадків до країни-експортера – Греції надіслано нотифікаційне повідомлення про невідповідність вантажу фітосанітарним вимогам України», – йдеться у повідомленні.

Фото: help-me.by