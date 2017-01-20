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У Стебнику через чадний дим загинула бабуся

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На Дрогобиччині правоохоронці встановлюють причини смерті пенсіонерки. За попередніми висновками, жінка померла внаслідок удушення чадним димом. Правоохоронці проводять розслідування. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

У Дрогобицький відділ поліції 19 січня о 7.30 надійшло повідомлення від лікарів швидкої медичної допомоги про те, що у місті Стебник, прибувши на виклик, вони виявили у помешканні тіло старенької жінки без ознак життя.

Правоохоронці встановили особу загиблої. Нею виявилася 82-річна місцева мешканка. За попередніми висновками, пенсіонерка померла  від удушення чадним димом. Одяг, котрий жінка сушила на обігрівачі почав тліти та спричинив задимлення.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Проводиться слідство.

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