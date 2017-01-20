У Львові виділили гроші на проведення у 2017 році святкувань та реалізацію проектів

Виконком міськради Львова 20 січня затвердив календарний план загальноміських централізованих заходів на 2017 рік та суми фінансування відповідних заходів за рахунок коштів міського бюджету. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Згідно ухвали, управління культури ЛМР укладе договори з установами культури та громадськими організаціями на проведення загальноміських централізованих заходів у 2017 році. Усього на такі заходи з бюджету виділять 5 млн 765 тис. 500 грн.

Так, на святкування Різдва виділяється 90 тисяч гривень, Водохрещі – 25 тисяч, фестивалю «Велика коляда» – 45 тисяч тощо. Найбільшу суму коштів отримав проект «Львів – місто літератури» – 900 тис. грн.