Львівські поліцейські затримали нафтовикрадачів із 34 тоннами краденої нафти

Львівські правоохоронці затримали групу нафтовикрадачів. Про це Львівському порталу повідомили у Департамент захисту економіки Національної поліції України.

Діяла група на території Рівненщини. До її складу входило 8 осіб. Затримували зловмисників співробітники Управління захисту економіки у Львівській області, бійці спецпідрозділу КОРД Національної поліції України та працівники військової прокуратури Західного регіону України.

Оперативники УЗЕ у Львівській області ДЗЕ Нацполіції встановили, що на території сусідньої області діє група нафтовикрадачів.

Слідчі військової прокуратури Львівського гарнізону Західного регіону відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.364 (Зловживання владою або службовим становищем) та ч.3 ст.185 (Крадіжка) КК України.

До складу групи входило 8 осіб. Зокрема, мешканці Полтавської та Львівської областей, а також колишній керівник відділу карного розшуку одного з райвідділів Рівненської області. Організував її діяльність 31-річний мешканець Полтавщини.

Встановлено, що члени злочинної групи поблизу с. Іванівка Рівненської області, зробили незаконну врізку до магістрального нафтопродуктопроводу. Неподалік знаходилась підпільна база зберігання. Аби з’єднати нафтопровід з базою на глибині 0,5 метрів проклали відвід довжиною 4 кілометри. До ангару заїжджали вантажівки та заливали нафтопродукти.

Оперативники Управління захисту економіки у Львівській області ДЗЕНацполіції, слідчі військової прокуратури Західного регіону із залученням бійців спецпідрозділу КОРД затримали 8 учасників групи.

Під час затримання організатор намагався втекти від правоохоронців, проте спецпризначенці заблокували його автомобіль.

Також, виявлено два вантажних автомобіля, один з яких вже встиг залити до відсіків 16 тонн нафтопродуктів, а другий – заповнив спеціально вмонтовану цистерну 2 тоннами.

У смт. Млинів Рівненської області знаходилась база, де зберігались викрадені нафтопродукти. У її приміщенні також було виявлено вантажівку із 16 тоннами нафтовиробів.Правоохоронці вилучили близько 34 тонн нафтопродуктів, викрадених із нафтопродуктопроводу.

На даний час встановлюється мережа збуту викрадених нафтопродуктів, інші місця зберігання викрадених нафтопродуктів, збуту. Крім того, встановлюються особи, що можуть входити до складу групи та були причетними до скоєння даного кримінального правопорушення.

Фото: поліція