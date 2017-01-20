Львів першим в Україні приєднався до Міжнародної хартії відкритих даних

Виконавчий комітет міськради прийняв рішення про приєднання Львова до Міжнародної хартії відкритих даних. Як зазначають у ЛКП «Міський центр інформаційних технологій», це перше українське місто, яке долучається до цієї світової ініціативи. Про це інформує прес-служба міської ради міста.

Згідно з текстом рішення, місто повинне подати відповідну заяву про приєднання до Хартії до кінця березня цього року, а також розробити і затвердити проект плану дій з реалізації її принципів на 2017-2018 роки.

«Приєднання до цієї Хартії дозволить нам запровадити світові стандарти якості відкриття даних для загального доступу. За оцінками європейських дослідників, країни Європи до 2020 року лише за рахунок відкриття своїх даних можуть отримати до 200 млрд євро додаткового прибутку, а це близько 2% валового прибутку», – зазначив радник міського голови з питань впровадження ІТ та директор ЛКП «Міський центр ІТ» Андрій Вишневський.

Нагадаємо, основною метою Міжнародної хартії відкритих даних є сприяння співпраці та узгодженості для прийняття і реалізації спільних принципів, стандартів і найкращих практик відкритих даних у всьому світі. Її цілями є поширення демократії, боротьба з корупцією та сприяння економічному зростанню у всьому світі. Розвиток відкритих даних забезпечує ефективну роботу органів влади та місцевого самоврядування.

Зараз до хартії долучились уряди 16 країн та 25 муніципалітетів світу. Україна приєдналась до Хартії восени 2016 року. Львів – перше українське місто, яка долучається до цієї ініціативи.