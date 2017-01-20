«Галичанка» розпочне IV тур Балтійської гандбольної ліги. Розклад матчів

З 27 по 29 січня 2017 року у Гарляві (Литва) відбудеться IV тур Балтійської гандбольної ліги. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГК «Галичанка».

Нагадаємо, що участь у Балтійській лізі сезону 2016/17 рр. беруть шість команд. Серед них: три сильні білоруські команди – ГК «Гомель», «БНТУ-Бєлаз» та «Городнічанка», а також дві литовські – ГК «Гарлява» і «Жальгіріс». Гандболістки львівської «Галичанки» – дебютантки Балтійської ліги, однак після попередніх трьох турів саме вони очолюють турнірну таблицю.

Тож, і до IV туру підопічні Тетяни Штефан та Анжели Савченко намагаються підійти в цілковитій готовності і оптимальний формі, щоб показати максимальний результат та залишатися і далі на верхівці турнірної таблиці.

Відкриється IV тур грою між «Галичанкою» та «БНТУ-Бєлаз».

Попередній розклад ігор серед команд Балтійської Ліги, ІV тур:

27 січня (п’ятниця), 1-й день:

17:00 – «Галичанка» – «БНТУ-Бєлаз»

18:30 – «Гарлява» – «Жальгіріс»

28 січня (субота), 2-й день:

10:00 – «Галичанка» – ГК «Гомель»

11:30 – «БНТУ-Бєлаз» – «Жальгіріс»

13:00 – «Городнічанка» – «Гарлява»

14:30 – «Жальгіріс» – ГК «Гомель»

16:00 – «Галичанка» – «Городнічанка»

17:30 – «Гарлява» – «БНТУ-Бєлаз»

29 січня (неділя), 3-й день:

10:00 – ГК «Гомель» -«БНТУ-Бєлаз»

11:30 – «Галичанка» – «Жальгіріс»

13:00 – ГК «Гомель» – «Гарлява»

14:30 «Городнічанка» – «Жальгіріс»

16:00 «Гарлява» – «Галичанка»