Для львів’ян стоматологічні послуги в поліклініках стануть офіційно платними

Виконавчий комітет Львівської міськради схвалив проекту Міської програми фінансування стоматологічної допомоги окремим категоріям населення м. Львова на 2017-2018 роки, відповідно до якої стоматологічні послуги для не пільговиків стануть платними. Про це передає кореспондент Львівського порталу.

За словами керівника міського управління охорони здоров’я Володимира Зуба, мова йде про те, щоб стоматологічні поліклініки стали неприбутковими підприємствами.

«Уже впродовж багатьох років ведеться дискусія про статус комунальних поліклінік Цього року народні депутати зменшили фінансування стоматології. Водночас у стоматології можна впроваджувати платніпослуги. Враховуючи цю ситуацію, є пропозиція комунальні стоматполіклініки перепрофілювати в комунальні неприбуткові підприємства з тим, щоб вони могли офіційно через касовий апарат заробляти гроші за ту чи іншу послугу. Водночас є певні категорії населення, яким держава гарантує надання стоматологічної допомоги. Для того, щоб місто виконало вимоги законодавства, прийнята ця програма. Передбачається оплата для таких категорій як діти, невідкладна допомога у гострому стані для усіх мешканців Львова, допомога для виведення із гострого стану усім мешканцям, а також до завершення захворювання для пільгових категорій. Всі решта через касу платитимуть по встановленим прейскурантом ,як це робиться у всьому світі. На наступній сесії планується прийняття 4 ухвал, де наші стоматполіклініки мають змінити форму господарювання», – розповів він.

«Я думаю, що наступної сесії всі заклади охорони здоровся міста Львова будуть подадуть проекти ухвал на їх реорганізацію на комунальні підприємства. Про це говорить законодавство. Мова йде про те, що ці заклади мають заробляти гроші за послуги або завдяки національному страхуванню або за офіційну плату мешканців. Вони працюють без мети отримання прибутку, щоб забезпечити допомогу за тими цінами, які доступні сьогодні мешканцям. Це чекає всіх, просто у нас стоматологи ідуть першими», – додав В. Зуб.