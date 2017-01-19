Жителів Львівщини просять допомогти врятувати життя 4-річній дівчинці

Львів’ян і не тільки просять допомогти врятувати життя маленькій Настуні, якій терміново потрібна трансплантація серця. Про це на сторінці спільноти у Facebook повідомили мама дівчинки Наталя Гузарська, передає кореспондент Львівського порталу.

«Прошу усіх допомогти врятувати маленьке ангелятко. Моїй донечці всього чотири рочки. Діагноз: дилатаційна кардіоміопатія НК ІІА ст, легенева недостатність. Серце неймовірно великих розмірів, яке не дозволяє жодних фізичних навантажень. Ціна самої операції – 95000$. В суму не входить проживання, додаткові обстеження та аналізи. Всіх небайдужих просимо відгукнутися. Та вдячні всім хто вже нас підтримав, і дають нам надію на здорове майбутнє», – написала жінка.

Номер моб. Мами: 099-324-80-86

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Одержувач – Гузарська Наталія Володимирівна

Фото: Варта-1