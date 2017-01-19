ОСТАННІ НОВИНИ

Жителів Львівщини просять допомогти врятувати життя 4-річній дівчинці

|

Львів’ян і не тільки просять допомогти врятувати життя маленькій Настуні, якій терміново потрібна трансплантація серця. Про це на сторінці спільноти у Facebook повідомили мама дівчинки Наталя Гузарська, передає кореспондент Львівського порталу.

«Прошу усіх допомогти врятувати маленьке ангелятко. Моїй донечці всього чотири рочки. Діагноз: дилатаційна кардіоміопатія НК ІІА ст, легенева недостатність. Серце неймовірно великих розмірів, яке не дозволяє жодних фізичних навантажень. Ціна самої операції – 95000$. В суму не входить проживання, додаткові обстеження та аналізи. Всіх небайдужих просимо відгукнутися. Та вдячні всім хто вже нас підтримав, і дають нам надію на здорове майбутнє», – написала жінка.

Номер моб. Мами: 099-324-80-86
Реквізити картки Приватбанку: 4731 1856 1112 2653
Одержувач – Гузарська Наталія Володимирівна

Фото: Варта-1

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Зарплата на Добротвірській ТЕС одна з найвищих в області – Олег Таращук
Олесь ТЯГАЙ, Львівський портал
Зарплата на Добротвірській ТЕС одна з найвищих в області – Олег Таращук

Цьогорічна морозна зима, а відтак і посилене навантаження,  не стала на заваді стабільній роботі Добротвірської ТЕС. Еле...

Неприступна Ощадність. Перевтілення львівської «статуї Свободи»
Катерина РОДАК, Львівський портал
Неприступна Ощадність. Перевтілення львівської «статуї Свободи»

«Лінива статуя Свободи», «сидяча статуя Свободи», «львівська статуя Свободи» - як її лишень не називають місцеві та як ї...

Тариф для ТЕС Ахметова рекордно знижено
Олесь ТЯГАЙ, Львівський портал
Тариф для ТЕС Ахметова рекордно знижено

Тариф на електроенергію для теплової генерації за перші 10 днів січня 2017 року знижено до 1,34 грн/кВт-год. Про це свід...

Україна чекає, Україна вимагає української пісні!
Ірина ДРАГУН, Львівський портал
Україна чекає, Україна вимагає української пісні!

Чи перемикали ви українські телеканали у Новорічну ніч? Якщо так, то ваші враження навряд чи кардинально інші. Загальна ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша - афіша фільмів, квитки в кіно онлайн