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У Львові відбулося урочисте освячення води

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Сьогодні, у день свята Богоявлення Господнього, під стінами Ратуші відбулося урочисте освячення води, передає кореспондент Львівського порталу.

Загальноміський молебень відбувся за участі священиків різних християнських конфесій, яке цьогоріч очолила Вірменська апостольська церква.

Освячення води представниками різних конфесій на площі Ринок вже стало доброю традицією, яка єднає усіх львів’ян та гостей міста. Тож цього року декілька сотень християн заповнили площу Ринок, аби набрати святої води.

Люди прийшли на молебень із графинами, банками, багатолітровими бутлями.

«Сьогодні велике свято. І я рада, що вже кілька років поспіль на площі Ринок можна набрати освяченої води.  Хочеться, щоби ця свята вода поміняла наше життя на краще, щоб розквітла Україна»,- розповіла вірянка Ірина.

Служителі Церков попросили Бога, аби свята вода принесла людям здоров’я, злагоди, душевного спокою та миру в Україні.

Фото: Львівський портал

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