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У Львові суд відпустив під домашній арешт помічника нардепа, що погорів на хабарі

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Шевченківський суд Львова обрав міру запобіжного заходу для 39-річного Петра Яремчука, помічника народного депутата від «Народного фронту» Юрія Савчука, якого поліція затримала у Львові під час отримання 140 тис. грн хабара. Петра Яремчука відпустили під домашній арешт терміном на два місяці та заборонили цілодобово покидати його квартиру у Львові.

«Підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування та незаконно впливати на свідків. Він підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, за яким законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років, слід прийти до висновку про наявність ризиків, передбачених п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, запобігти яким застосуванням більш м’якого запобіжного заходу щодо підозрюваного неможливо», – цитує ухвалу суду Zaxid.net.

Фото: Новое время

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