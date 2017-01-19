Олеся Дацко: «Цим рішенням львів’янам просто показали, за кого нас мають»

Заступник громадської ради при Львівські ОДА, громадська активістка Олеся Дацко про прийняту 19 січня депутатами міськради ухвалу щодо брикетування сміття у 5-ти районах міста:

«Розміщення екологічно небезпечних об’єктів має передбачається генеральним планом міста Львова. Для того, щоб передбачити, що у тих місцях, де буде розміщено, до прикладу, сміттєсортувальну лінію, повинно були внесені зміни Генплан з відповідною класифікацією земельної ділянки, з обговоренням на громадському слуханні і погодженням цієї зміни мешканцями. Тобто це просто ухвалою сесії не робиться.

По-друге,порядок розгляду – там є порушений регламент. Тільки сьогодні зранку депутати отримали проект ухвали на сесії, вони не бачили його до того, не обговорили на комітетах. І так це просто ламання через коліно і використання власних повноважень для того, щоб вирішити конкретну проблему, це не є бажання вирішити проблему системно.

Ще два місяці хтось буде, нехай, приймати наше пресоване сміття, а що далі? Чому цих станцій є5?

Як на мене, мусить бути стратегія вирішення проблеми. Але її ніхто не вирішує. Тобто нам вигідно платити мільйони за вивезення сміття, нам вигідно сортувати сміття, але скільки його – ніхто не знає. Це все – тіньова складова ,яка йде повз казну міста. Цим рішенням львів’янам просто показали, за кого нас мають. На нас заробляли, заробляють і будуть заробляти».