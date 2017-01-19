На Донбасі двоє українських бійців отримали поранення

За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військ немає, 2 військовослужбовців отримали поранення. Про це Львівському порталу повідомили в інформаційно-аналітичному центрі РНБО.

Луганський напрямок

Між 9 та 15 годиною окупанти провели серію потужних мінометних обстрілів у Попаснянському районі. По наших позиціях було випущено понад 40 мін. Також одразу після опівночі та пізно ввечері ворог обстріляв наших військових у Станиці Луганській. На інших рубежах вчора було тихо. Про це повідомив сьогодні на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО полковник Олександр Мотузяник.

Всього за минулу добу на Луганському напрямку сталося 10 ворожих обстрілів, окрема 6 – з важкого озброєння.

Донецький напрямок

Вчора було найспокійніше. Противник не застосовував важке озброєння. Багатогодинних перестрілок між силами АТО та окупантами також не спостерігалося. Втім, противник порушував режим тиші по всьому фронту в основних «гарячих точках» – на світлодарській дузі, в Зайцевому, Авдіївці, в Донецькому аеропорту.

Всього за минулу добу на Донецькому напрямку сталося 7 ворожих обстрілів.

Маріупольський напрямок

У Красногорівці та Мар’їнці вчора було тихо, проте противник порушив режим тиші південніше – у Славному та Новотроїцькому.

А біля Азовського моря ситуація незмінна – бойовики стріляють і вдень, і вночі, активно застосовуючи важке озброєння. Фактично, під ворожий приціл потрапляє кожен наш опорний пункт. У Павлополі та Талаківці відбулися мінометні обстріли з боку НЗФ.

Всього за минулу добу на Маріупольському напрямку сталося 20 ворожих обстрілів, зокрема 2 – з важкого озброєння.