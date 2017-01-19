Через збитковість відмінили курсування потягу із сполученням Львів-Ковель

Курсування регіонального експресу із сполученням Львів-Ковель відмінили через збитковість. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської залізниці.

Регіональний Експрес (денний швидкісний) № 704/703 сполученням Львів –Ковель – Львів було призначено для вивчення пасажиропотоку. Як експеримент з 31/10 по 10.12.2016 до введення в дію нового графіку руху поїздів на 2016/2017 роки. За весь період часу курсування, заповненість цього поїзду не перевищувала 7%. В зв’язку з цим, залізницею було прийнято рішення не продовжувати курсування «Регіонального експресу» № 704/703.

Однак, на сьогоднішній день, залізницею розглядається призначення нового регіонального поїзду за маршрутом Львів – Ковель – Львів, який буде обслуговуватись рейковим автобусом серії РА-620М. Їздитиме у складі одного вагону із кількістю місць для пасажирів – 93.

Розклад руху розробляється таким чином, щоб пасажири із Ковеля зранку прибували у Львів, а у вечері зворотно поїзд відправлявся із Львова.

Також, повідомляємо й про те, що у 2016 році місцеві бюджети не отримали субвенцій з держбюджету на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян. Відтак, регіональній філії «Львівська залізниця» було відшкодовано мінімальний відсоток компенсацій за пільгові приміські перевезення. Нульову компенсацію отримали Львівська та Волинська області – 0,0%. Високими показниками не відзначилась й Івано-Франківська обл. – 0,5 %, Чернівецька обл. − 0,3% та Закарпатська обл. − 2,8%. Мінімальну частку відшкодувань спромоглись отримати за пільгові приміські перевезення Тернопільська обл. – 10,2% та Рівненська обл. −12,2 %.