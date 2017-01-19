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10 польських міст готові приймати у себе сміття зі Львова, - Садовий

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Міський голова Львова Андрій Садовий зазначив, що отримав позитивні відповіді щодо можливої співпраці від міст-партнерів у Польщі, які готові, в разі потреби, приймати сміття зі Львова. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міськради Львова.

Окремі листи щодо безпеки на полігоні в Грибовичах міський голова скерував у всі правоохоронні органи.

«Я отримую сигнали з Європейського банку, що пробують банк переконати, може Львову ці гроші не потрібні. Міністерство останні півроку пише листи в банк. Я скерував ще одного листа на прем’єр-міністра, на банк, де зазначив про недопустимість таких зволікань, бо йде мова про безпеку мільйонного міста.

В цьому році ми зобов’язані розпочати будівництво нового заводу. Ми його будемо розпочинати. Міжнародне співтовариство з нами, посольства, екологічні організації з нами, міста-партнери також. Єдина проблема є з державними мужами, які забули, що Львів – це Україна.

Є попередні напрацювання щодо ділянки, де ми будемо будувати завод.

Я вчора говорив з нашими містами-партнерами, очікую від них відповідь. У нас в Польщі 10 міст-партнерів. Всі погоджувались допомогти. Якщо в Україні нам ніхто руку допомоги не хоче протягнути, то будемо возити за кордон. Кримінальна справа про підпал полігону не розслідується належним чином 8 місяців – то де ми живемо?

Я скерував вчора листи на всі служби – СБУ, поліцію та прокуратуру – щодо безпеки на самому полігоні, де є дамба, де є інфільтрати», – зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

Нагадаємо, 19 січня 38 депутатів міськради Львова проголосували за ухвалу, якою дозволили встановити у 5-ти районах міста брикету вальне обладнання для сміття. За словами міського голови, це дозволить возити відходи потягами.

Під час сесійного засідання в залі почалась бійка, під час якої в одного із її учасників було вилучено ніж.

Окрім того, міський голова анонсував, що у 2017 році у Львові збудують сміттєпереробний завод. 

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