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Завтра у Львові протримається «мінусова» температура повітря, на дорогах буде слизько

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Завтра, 18 січня, на дорогах Львова – ожеледиця. Відтак, усіх учасників дорожнього руху просять бути максимально обережними та уважними. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міської ради Львова.

холодно

Зокрема, завтра у Львові очікується погода без істотних опадів, вночі та вранці туман, слабка ожеледь. На дорогах ожеледиця. Вітер східний, 3 – 8 м/с. Температура повітря вночі 10 – 12° морозу, вдень 3 – 5° морозу.

19 – 20 січня синоптики прогнозують без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. На дорогах ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 м/с. Температура повітря 19 січня вночі 10 – 15° морозу, в горах 18 – 20° морозу, вдень 2 – 7° морозу; 20 січня вночі 14 – 19° морозу, в горах до 23° морозу, вдень 0 – 5° морозу.

 

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