ОСТАННІ НОВИНИ

Українцям «світить» безвіз із Швейцарією

|

Швейцарія має намір надати Україні безвізовий режим відразу після надання Європейським Союзом громадянам України права безвізового в’їзду в Шенгенську зону. Про це журналістам повідомив Президент Петро Порошенко в ході Всесвітнього економічного форуму в Давосі (Швейцарія), передають Українські Новини.

швнйцарія

“Ми очікуємо найближчим часом рішення Європейського парламенту щодо безвізового режиму… Відразу, як Україна отримає право безвізових подорожей у країни Шенгенської зони, Швейцарія також одночасно надасть безвізовий режим для українських громадян”, – сказав він за підсумками зустрічі з Президентом Швейцарії Доріс Лойтхард.

До цього на форумі Порошенко провів зустріч з головою Китайської Народної Республіки Сі Цзиньпинем, також, за словами Президента, у вівторок у нього запланована зустріч з президентом Європейського банку реконструкції і розвитку Сумою Чакрабарті з керівниками деяких країн-членів ЄС.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Неприступна Ощадність. Перевтілення львівської «статуї Свободи»
Катерина РОДАК, Львівський портал
Неприступна Ощадність. Перевтілення львівської «статуї Свободи»

«Лінива статуя Свободи», «сидяча статуя Свободи», «львівська статуя Свободи» - як її лишень не називають місцеві та як ї...

Тариф для ТЕС Ахметова рекордно знижено
Олесь ТЯГАЙ, Львівський портал
Тариф для ТЕС Ахметова рекордно знижено

Тариф на електроенергію для теплової генерації за перші 10 днів січня 2017 року знижено до 1,34 грн/кВт-год. Про це свід...

Україна чекає, Україна вимагає української пісні!
Ірина ДРАГУН, Львівський портал
Україна чекає, Україна вимагає української пісні!

Чи перемикали ви українські телеканали у Новорічну ніч? Якщо так, то ваші враження навряд чи кардинально інші. Загальна ...

Свято пампуха на Бурштинській ТЕС зустріли з колядою і Маланкою
Олесь ТЯГАЙ, Львівський портал
Свято пампуха на Бурштинській ТЕС зустріли з колядою і Маланкою

Традиційно на Маланки компанія ДТЕК організовує для своїх працівників свято пампуха, на якому люди можуть почастуватись ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша - афіша фільмів, квитки в кіно онлайн