Українцям «світить» безвіз із Швейцарією

Швейцарія має намір надати Україні безвізовий режим відразу після надання Європейським Союзом громадянам України права безвізового в’їзду в Шенгенську зону. Про це журналістам повідомив Президент Петро Порошенко в ході Всесвітнього економічного форуму в Давосі (Швейцарія), передають Українські Новини.

“Ми очікуємо найближчим часом рішення Європейського парламенту щодо безвізового режиму… Відразу, як Україна отримає право безвізових подорожей у країни Шенгенської зони, Швейцарія також одночасно надасть безвізовий режим для українських громадян”, – сказав він за підсумками зустрічі з Президентом Швейцарії Доріс Лойтхард.

До цього на форумі Порошенко провів зустріч з головою Китайської Народної Республіки Сі Цзиньпинем, також, за словами Президента, у вівторок у нього запланована зустріч з президентом Європейського банку реконструкції і розвитку Сумою Чакрабарті з керівниками деяких країн-членів ЄС.