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У Новояворівську пройде відкритий чемпіонат Львівщини з фігурного катання

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На Льодовій арені Новояворівська (вул. Т. Шевченка, 5) 27 січня розпочнеться відкритий чемпіонат Львівської області з фігурного катання на ковзанах серед юніорів, юніорок та юнаків, дівчат «LVIV TROPHY 2017». Про це повідомили в управлінні фізичної культури і спорту Львівської ОДА, передає Львівський портал.

фігуристи

«В змаганнях у Новояворівську очікується участь 255 спортсменів з 11 областей України та гостей – юних фігуристів з Білорусі та Молдови. Львівщину представлятимуть вихованці відділення фігурного катання Яворівської ДЮСШ під керівництвом тренера Сюзанни Хачатрян», – розповіла заступник начальника управління Оксана Вацеба.

Змагання планується провести у таких категоріях:

– «Група А» – діючі спортсмени, члени федерації –  одиночне катання, спортивні танці на льоду, спортивні пари;

– «Група В» (хобі-клас) – одиночне катання.

Чемпіонат відбудеться за підтримки Всеукраїнської ліги фігурного катання, управління фізичної культури і спорту Львівської облдержадміністрації та Новояворівської міської ради.

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