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У Львові визначили найкращих лучників області

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Днями у Львові на закритому лучному полі спортивно-стрілецького комплексу навчально-спортивної бази літніх видів спорту Міністерства оборони України (вул. Клепарівська, 39-а) відбувся чемпіонат Львівської області зі стрільби з лука в приміщенні серед дорослих спортсменів та юніорів, під час якого визначили найсильніших лучників краю. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

лучники

У змаганнях взяли участь 96 найкращих лучників, які представляли спортивні товариства Львівщини.

За підсумками змагань визначено персональний склад збірної команди Львівської області, яка представлятиме Львівщину в чемпіонаті України зі стрільби з лука в приміщенні серед дорослих спортсменів та юніорів, що відбудеться з 27 січня до 30 січня 2017 року в м. Сумах. Саме цей старт буде першим етапом відбору до чемпіонату Європи – 2017.

Слід зазначити, що цей спортивний захід проводився управлінням фізичної культури та спорту ЛОДА за вагомого сприяння керівництва навчально-спортивної бази літніх видів спорту Міністерства оборони України та Львівської обласної федерації стрільби з лука.

Фото: ЛОДА

 

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