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Представники «Самопомочі» не випадково виграють усі тендери у Львові, - депутат

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Партія «Самопоміч» та її засновник Андрій Садовий підбирають під себе майже усі сфери життєдіяльності Львова. Таку думку у коментарі Львівськом уопрталу висловив депутат міськради Львова Ігор Телішевський.

самопоміч

«Забагато корупційної складової сьогодні у Львівській міській раді. Ми бачимо це усюди: якщо свої, то все дозволено, якщо не свої – то вставляють палки у колеса і просто підприємці не можуть працювати»,- зазначив він.

За словами депутата, майже усі конкурси та тендери у Львові виконують підприємства, дотичні до міського голови чи партії «Самопоміч».

«До прикладу, проведення святкового ярмарку виграє компанія кандидата від «Самопомочі»,  роботи у місті роблять, де кандидат «Самопомочі» – тут є якась корупційна складова. Просто так вони не виграють усі тендери і просто так не отримують ці роботи», – вважає І. Телішевський.

На питання журналіста, чи міський голова підбирає під себе всі сфери життєдіяльності міста, депутат відповів: «Так воно є».

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