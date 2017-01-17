Після «статуї Свободи» у Львові реставрації чекають леви на Коперника

У 2017 році у Львові планують відреставрувати старовинний балкон на вулиці Чупринки та скульптуру з левами на вулиці Коперника. Про це у коментарі Львівському порталу повідомила керівник управління охорони історичного середовища Лілія Онищенко-Швець.

«В цьому році ми плануємо кілька таких важливих проектів зробити. Серед них – будинок на Чупринки, 50-52, він має гарний еркер-балкон з ліпниною. Що стосується скульптур – то на черзі у нас є будинок на Дорошенка, 9, але цього року ми, мабуть, його не зробимо, а тільки будемо робити проектно-кошторисну документацію, тому що не встигаємо все за один рік», – зазначила вона.

За словами посадовця, цього року нарешті у Львові візьмуться за скульптуру левів на вулиці Коперника.

«Також ми маємо проектно-кошторисну документацію на криницю з левами на вулиці Коперника – у 2017 році плануємо ці скульптури зробити. Кошти у бюджеті закладені на це», – уточнила вона.

Водночас, як повідомив Львівському порталу співзасновник ПП «Оберіг», що займається реставраціями у Львові, у 2017 році також завершуватимуть реставрацію Костелу Єзуїтів.

«Продовжимо роботи по Костелу Єзуїтів, будемо далі рухати опори на проспекті Свободи, балкони на Дорошенка 21, 15. Також у Преображенській церкві – відновлення вітражу», – зазначив він. І додав, що реставрацією левів на Коперника займатися, ймовірно, не буде.

«Це цікава робота, але там нереально мала сума, хіба буде інвестор…», – резюмував він.

Нагадаємо, 17 січня у Львові відкрили відновлену міську «статую Свободи».

Фото: Львівська пошта