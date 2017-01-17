Меру польського Перемишля заборонили в’їзд в Україну

Мер міста Перемишль Роберт Хома був оголошений персоною нон-грата в Україні. Про це інформує видання Zycie.

Як повідомляється, Хома був затриманий українськими прикордонниками, коли він відправився до Львова на запрошення Генерального консула України на зустріч Нового року.

«Ця подія не має прецедентів. Через півгодини очікування, я вернувся від кордону, і сказали, що я не можу в’їхати в Україну», – сказав Хома в ході прес-конференції 17 січня.

Президент Перемишль Роберт Хома подорожував на запрошення української сторони.

«Пояснення на кордоні тривали півгодини. Тоді я отримав офіційну заяву, видану українським офісом безпеки, яким мені відмовлено у в’їзді на територію України. ..Я не знаю причини, не знаю причину, і я ніколи не буду коментувати по цю справу до тих пір, поки мені заборонено на в’їзд в Україну», – сказав він.

Нагадаємо, українська громада Польщі неодноразово звинувачувала Роберта Хому в байдужості до їхніх прав.