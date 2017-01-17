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Меру польського Перемишля заборонили в’їзд в Україну

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Мер міста Перемишль Роберт Хома був оголошений персоною нон-грата в Україні. Про це інформує видання Zycie.

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Як повідомляється, Хома був затриманий українськими прикордонниками, коли він відправився до Львова на запрошення Генерального консула України на зустріч Нового року.

«Ця подія не має прецедентів. Через півгодини очікування, я вернувся від кордону, і сказали, що я не можу в’їхати в Україну», – сказав Хома в ході прес-конференції 17 січня.

Президент Перемишль Роберт Хома подорожував на запрошення української сторони.

«Пояснення на кордоні тривали півгодини. Тоді я отримав офіційну заяву, видану українським офісом безпеки, яким мені відмовлено у в’їзді на територію України. ..Я не знаю причини, не знаю причину, і я ніколи не буду коментувати по цю справу до тих пір, поки мені заборонено на в’їзд в Україну», – сказав він.

Нагадаємо, українська громада Польщі неодноразово звинувачувала Роберта Хому в байдужості до їхніх прав.

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