Аваков доручив прикордонникам готуватися цього року до безвізу та деокупації Криму і Донбасу

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков розповів про два першочергові напрямки роботи Держприкордонслужби: готовність до введення безвізу з ЄС та деокупації Донбасу та Криму. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає Львівський портал.

«Сьогодні під час розширеної колегії ми з керівництвом Держприкордонслужби визначили основні напрямки розвитку Служби на поточний рік: готовність до введення безвізу з ЄС та деокупації Донбасу та Криму», – написав він.

За його словами, деокупація – не буде довгостроковою місією.

«Я вважаю, що після розробки плану і встановлення задачі, насамперед, Державна прикордонна служба, та інші державні установи протягом двох тижнів мають забезпечить контроль над державним кордоном.

Вслід за цім Нацгвардія та Нацполіція, разом із колегами із СБУ, підрозділи Держслужби ЧС та Держміграції мають бути готові провести свої необхідні процедури щодо забезпечення безпеки українських громадян та відновлення нормального функціонування державних установ на звільнених територіях.

Тому вже сьогодні усі структури, які входять до складу МВС, за моїм наказом розробляють стратегії та проводять підготовчу роботу з виконання завдань по деокупації.

Деокупація – велике та складне завдання, що очікує Україну найближчим часом, і держава має розраховувати на готовність до рішучих дій і волю усіх, хто повинен забезпечити цій процес», – наголосив Арсен Аваков.

Водночас міністр внутрішніх справ України додав, що другим першочерговим напрямком Держприкордонслужби підготовка та при необхідності термінове впровадження додаткових заходів щодо забезпечення втілення безвізового режиму.

«Мається на увазі можлива потреба додати українською стороною деякі процедури окрім тих, що вони вже запроваджені нашою країною за планом легалізації візового режиму із країнами ЄС. Можливо буде за потрібно запровадити схеми надання додаткових ідентифікаційних кодів або розширена біометрія для громадян, що подорожують до Євросоюзу», – зазначив він.