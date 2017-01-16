У новому році прикордонники вже 30 разів відмовились від хабарів

Від початку року прикордонники задокументували майже 30 випадків пропонування хабарів громадянами. Про це Львівський портал інформують у прес-службі ДПС.

Так, минулого тижня прикордонники Краматорського загону у «Мар`їнці», що на лінії розмежування, передали в поліцію українця, який запропонував 2 тисячі гривень хабара прикордонному інспектору під час виконання ним службових обов’язків. А учора на Одещині під час затримання порушника кордону останній запропонував прикордонникам відділу «Кучурган» Білгород-Дністровського загону 450 гривень за безперерешкодний його пропуск на територію України. На його пропозицію прикордонники не погодилися та по даному факту поінформовали Роздільнянський відділ Національної поліції. За порушення державного кордону на затриманого складено відповідні матеріали. Крім того, йому заборонено в’їзд на територію України терміном на 3 роки та примусово повернуто до Молдови.

Варто наголосити, що такі відмови від хабарів є непоодинокі – від початку року таких випадків вже було зафіксовано майже 30.

«Водночас, на найменші спроби зловживань у прикордонному відомстві відбувається жорстке та відповідне реагування. В цьому напрямку активно працюють підрозділи внутрішньої та власної безпеки прикордонного відомства у взаємодії з іншими правоохоронними органами. У результаті проведеної роботи в минулому році проведено 2,4 тисячі розслідувань і перевірок, до дисциплінарної відповідальності притягнуто майже 6 тисяч осіб, кримінальні провадження відкрито стосовно 206 прикордонників, 45 з яких засуджено, за негативними статтями звільнено 905 осіб, у т.ч. 31 – з позбавленням військового звання», – повідомляють вартові кордону.