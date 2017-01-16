У Киргизстані вантажний Boeing компанії Turkish Airlines впав на житлові будинки

Сьогодні вранці у Киргизстані вантажний Boeing 747 компанії Turkish Airlines, який виконував рейс Гонконг – Бішкек, впав біля аеропорту «Манас» киргизької столиці.
За даними МНС Киргизії, літак впав в районі дачного містечка в околицях аеропорту.
В результаті катастрофи, за офіційною інформацією, загинули 37 осіб, включаючи членів екіпажу, поранено 11 людей.
Літак впав на житлові будинки. Зокрема, 15 будинків було повністю зруйновано, 32 пошкоджено.
Перший віце-прем’єр Киргизстану Мухамметкалий Абулгазі припускає, що причиною катастрофи поблизу аеропорту Бішкека вантажного літака Boeing 747 могла стати помилка пілотів.