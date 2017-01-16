ОСТАННІ НОВИНИ

У Киргизстані вантажний Boeing компанії Turkish Airlines впав на житлові будинки

|

Сьогодні вранці у Киргизстані вантажний Boeing 747 компанії Turkish Airlines, який виконував рейс Гонконг – Бішкек, впав біля аеропорту «Манас» киргизької столиці.

129

За даними МНС Киргизії, літак впав в районі дачного містечка в околицях аеропорту.

124

В результаті катастрофи, за офіційною інформацією, загинули 37 осіб, включаючи членів екіпажу, поранено 11 людей.

125

Літак впав на житлові будинки. Зокрема, 15 будинків було повністю зруйновано, 32 пошкоджено.

126

Перший віце-прем’єр Киргизстану Мухамметкалий Абулгазі припускає, що причиною катастрофи поблизу аеропорту Бішкека вантажного літака Boeing 747 могла стати помилка пілотів.

127

УП

Напишіть відгук

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Тариф для ТЕС Ахметова рекордно знижено
Олесь ТЯГАЙ, Львівський портал
Тариф для ТЕС Ахметова рекордно знижено

Тариф на електроенергію для теплової генерації за перші 10 днів січня 2017 року знижено до 1,34 грн/кВт-год. Про це свід...

Україна чекає, Україна вимагає української пісні!
Ірина ДРАГУН, Львівський портал
Україна чекає, Україна вимагає української пісні!

Чи перемикали ви українські телеканали у Новорічну ніч? Якщо так, то ваші враження навряд чи кардинально інші. Загальна ...

Свято пампуха на Бурштинській ТЕС зустріли з колядою і Маланкою
Олесь ТЯГАЙ, Львівський портал
Свято пампуха на Бурштинській ТЕС зустріли з колядою і Маланкою

Традиційно на Маланки компанія ДТЕК організовує для своїх працівників свято пампуха, на якому люди можуть почастуватись ...

Мрія плюс дія дорівнює ціль
Соломія ГОЛОВІНА, Львівський портал
Мрія плюс дія дорівнює ціль

В кінці року, що минає, всі ми маємо добру традицію будувати плани на наступний рік. Але, на жаль, до їх реалізації не з...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша - афіша фільмів, квитки в кіно онлайн