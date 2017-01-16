«Шлях до себе»: ветеранів АТО запрошують поділитися своїми історіями успіху

Всеукраїнський проект «Без броні» започаткував ініціативу під назвою «Шлях до себе» в рамках якого учасники АТО діляться своїми історіями про те, як вони повернулися до мирного життя, звернулися до фахівця, як змоги конвертувати набутий досвід і трансформувати його у велику енергію та ресурс для розвитку. Про це сьогодні, 16 січня, на прес-конференції у Львові повідомила координатор проекту «Без броні», громадський діяч, журналіст, ініціатор флешмобу #янебоюсясказати Анастасія Мельниченко, передає кореспондент Львівського порталу.

«Конкурс історій успіху від ветеранів АТО розпочався 14 жовтня. Прийом заявок буде тривати до кінця січня. Ми закликаємо людей, які повернулися з війни, поділитися з нами своїм успіхом!», – зазначила вона.

Як пояснила Анастасія Мельниченко, цей проект має на меті сформувати для демобілізованих учасників АТО матрицю успішної людини, матрицю людини, яка отримала унікальний життєвий досвід, переосмислила його і, повернувшися сюди, до мирного життя, використала його, здобувши успіх у бізнесі, стосунках, творчості.

«Хочу, щоби хлопці, які повертаються з війни, прочитавши ці історії, надихалися ними і розуміли, що вони також можуть отак», – резюмувала координатор проекту «Без броні».

Додамо, що переможець конкурсу разом із родиною зможе поїхати на відпочинок у Карпати, за друге місце дають фотоапарат.

Отож, кожен, хто бажає поділитися своїм успіхом після АТО, може додати свою історію на сайт в розділ «Шлях до себе».

Фото: Times.KIEV.UA