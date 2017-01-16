«Пролюстрували» організації, які допомагають ветеранам АТО: на Львівщині дієвою є 51 ініціатива

У рамках реалізації всеукраїнського проекту психосоціальної адаптаціїї до мирного життя ветеранів АТО «Без броні» було зібрано єдину базу перевірених служб надання психологічної, юридичної, медичної, соціальної допомоги учасникам АТО. Станом на нині на платформі є 693 таких ініціативи, з них 51 – у Львівській області. Про це сьогодні, 16 січня, на прес-конференції у Львові повідомила координатор проекту «Без броні», громадський діяч, журналіст, ініціатор флешмобу #янебоюсясказати Анастасія Мельниченко, передає кореспондент Львівського порталу.

Як розповіла Анастасія Мельниченко, цей проект розпочали близько року тому, щоби зібрати до купи інформацію про різні ініціативи у різних населених пунктах, які займаються підтримкою ветеранів АТО.

«Наш проект працює за двома напрямками: перший – це об’єднання на одній платформі усіх організацій, що надають безкоштовну допомогу ветеранам АТО в їхній адаптації до мирного життя (юридична, медична, психологічна, послуги з перекваліфікації, тощо). Другий – дестигматизація, тобто зняття тавра з чоловіків, які звертаються за психологічною допомогою. На жаль, в Україні багато воїнів краще страждатимуть мовчки, ніж підуть до психотерапевта. Якщо у великих містах ця проблема потрохи зникає, то в маленьких містечках вона залишається і далі…Тому, ми побудували цілу піар-кампанію, щоби роз’яснити: звертатися до психолога – це нормально, це дуже свідомий та сміливий вчинок», – зауважила координатор проекту.

Через півроку після заснування проекту п’ятеро аналітиків «Без броні» опрацювали по 5 областей України і з 1090 організацій внесли до бази 530.

«Але до наступного півріччя проекту ми вирішили перевірити, чи досі працюють всі ці ініціативи, чи так само вони надійні. Відтак зробили рейтингування, щоб клієнти цих організацій самостійно ставили оцінку. Тобто, ми вирішили глибше вивчити ініціативи, які вносимо на сайт, і разом із соціологами розробили опитувальник для працівників організацій», – розповіла далі Анастасія Мельниченко.

Отож, станом на тепер, за її словами, у базі «Без броні» є 693 організацій, що розташовані в 279 населених пунктах України. «Зокрема, на Львівщині є 51 організація, у Львові – 28 перевірених ініціатив (у Києві – 39, у Харкові – 30, у Одесі – 17)», – додала координатор проекту.

Відтак вона наголосила, що «цей проект показує ветеранам АТО лише якісні та перевірені ініціативи, куди можна звернутися в будь-який момент і отримати кваліфіковану допомогу».

Як своєю чергою зазначила координатор Центру правового захисту учасників АТО Тетяна Кочірко (Центр також входить до бази «Без броні», – Ред.) ініціатива справді є дуже важливою, адже допомагає учасникам АТО легко вийти на потрібні їм організації.

«Центр правового захисту учасників АТО працює ще з 2014 року і протягом цього часу до нас зверталися і учасники АТО, і демобілізовані воїни. Серед найчастіших питань, з якими до нас приходять, є: отримання земельної ділянки; отримання посвідчення учасника бойових дій; повернення на роботу, збереження місця праці; виплата компенсацій у зв’язку з демобілізацією.

Коли воїни повертаються додому, то починають активно шукати роботу, але через низький рівень зарплати або відсутність робочих місць, вони часом кидаються у крайнощі. Так, були такі випадки, коли ці люди навіть вступали у злочинні угрупування… Зважаючи на таку ситуацію, наша організація надавала багато консультацій щодо працевлаштування демобілізованих. Ми задумалися над цією проблемою, і, оскільки, Центр створений за ініціативи народного депутата Ігоря Васюника, наші юристи були долучені до розробки законопроекту щодо гарантій працевлаштування військових. Наразі ці норми втілені і ми далі працюємо над внесенням змін у інші закони, щоби покращити соціальну адаптацію демобілізованих хлопців», – розповіла координатор Центру.

Фото: vasilkivrda.gov.ua