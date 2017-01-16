На Житомирщині у масовій стрілянині загинув уродженець Львівщини

Сьогодні, 16 січня близько першої ночі у райцентрі Олевськ на Житомирщині сталася сутичка між кількома десятками чоловіків із використанням зброї. У результаті загинув один з учасників конфлікту – уродженець Львівщини та ще 6 поранених. Про це у Facebook повідомив начальник ГУ Нацполіції у Житомирській області В’ячеслав Печененко, передає кореспондент Львівського порталу.

За його словами, на місці з ночі працюють слідчо-оперативні групи Головного управління Нацполіції та Олевського відділення поліції, експерти вибухотехнічної служби та спецпідрозділ поліції.

За зібраними на цей час даними, конфлікт виник як на побутовому ґрунті, так і у результаті кримінальних розборок між місцевими та заїжджими “гастролерами”, попередньо, зі Львівщини. Йому передувало з’ясування стосунків напередодні між чоловіками у кафе та на дискотеці.

Нині поліція розпочала кримінальне провадження і ретельно документує усі обставини. Попередня правова кваліфікація події – Замах на вбивство (ст.15 та ст. 115 ККУ) , ч.4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. На даний час уже встановлено частину учасників конфлікту та усі їх транспортні засоби. Тривають подальші дії.