На Львівщині незаконно приватизовувались приміщення навчальних закладів

На Львівщині ювенальними прокурорами поновлено права 166 дітей. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі обласної прокуратури.

Внаслідок пред’явлених прокуратурою позовів 3 дітей – сиріт отримали документи про право власності на житло на загальну суму понад 100 тис грн. На виконання ще 10 прокурорських позовів дітям соціально-незахищеної категорії виплачено майже 130 тис грн одноразової грошової допомоги та 30 тис грн спеціальної стипендії для трьох дітей шахтарів.

Також прокуратура відреагувала заходами представницького характеру на незаконний випадок в одному із садочків у Самбірському районі, де 37 дітей із малозабезпечених сімей були позбавлені безкоштовного харчування. Позов прокуратури задоволено, відтак порушені права дітей поновлено.

Прокурори відстоювали в суді інтереси держави у сфері охорони дитинства. Так на цьому напрямі до суду подано 18 позовів на суму 27,3 млн грн.

Зокрема, за позовами прокурорів поверталися приміщення навчальних закладів, які надавалися підприємцям в оренду для цілей непов’язаних з навчанням, або незаконно приватизовувались.

Загалом за результатами здійснення представницької діяльності прокурорами поновлено права 166 дітей та розпочато 15 кримінальні проваджень, 2 з яких уже скеровано до суду.