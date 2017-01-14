Водіїв Львівщини попереджають про сильний сніг та ожеледицю на дорогах

Водіїв Львівщини попереджають, що в області прогнозують погіршення погодних умов. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУНП у Львівській області.

Як інформує регіональний центр з гідрометеорології, 14 січня на території області вночі та вранці – сильний сніг та хуртовини, на дорогах – ожеледиця! У горах очікуються дуже сильні снігопади.

Закликаємо водіїв бути якомога обережнішими. У випадку негоди радимо, за можливості, утриматися від поїздок, особливо, у темну пору доби, на далекі відстані та у гірські райони.

Якщо ви все ж таки зібралися у дорогу – обов’язково перевірте технічну справність автомобіля, подбайте про відповідне укомплектування авто та достатній запас пального.

Під час руху будьте максимально уважними, не перевищуйте швидкість, дотримуйтеся безпечної дистанції, інтервалу. З особливою обережністю рухайтеся на спусках та підйомах. Уникайте складних, ризикованих маневрувань, за умов недостатньої видимості обов’язково вмикайте ближнє світло фар.

Не забувайте користуватися пасками безпеки, нагадуйте про це пасажирам. Для перевезення малюків встановіть дитяче автокрісло, у якому малечі буде комфортно та безпечно.

Просимо також бути вкрай обережними пішоходів. Будь ласка, не легковажте власною безпекою, сумлінно дотримуйтеся Правил дорожнього руху.

У жодному разі не вибігайте на дорогу, переходьте проїзну частину лише у встановлених місцях. Аби бути у безпеці навіть у темну пору доби, використовуйте на верхньому одязі світлоповертаючі елементи, що допоможуть стати помітнішими на дорозі.