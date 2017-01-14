В «Укрзалізниці» хочуть запустити «Інтерсіті» ще в одне польське місто

«Укрзалізниця» слідом за Перемишлем найближчим часом може сформувати ще один прямий маршрут до Польщі. Про це розповів директор з пасажирських перевезень і сервісу «УЗ» Ігор Романків в інтерв’ю «Дело», пише Економічна правда.

«Найближча перспектива – поїзд до Хелма, де є колія українського стандарту шириною 1520 мм. Також розглядаються й інші напрямки в Європу, зокрема, в країни Балтії – це вже в середньостроковій перспективі», – розповів Романків.

За словами Романківа, основне обмеження для розширення маршрутної мережі в східну Європу – інфраструктура. Адже в Польщі та сусідніх країнах не так багато станцій, до яких підходить широка колія, поширена на пострадянському просторі.

Топ-менеджер «УЗ» також не заперечує можливості розширення ж/д сполучення з Перемишлем за рахунок приміських поїздів.

Також, Романків стверджує, що вдалося оптимізувати процес покупки квитків на швидкісний поїзд Перемишль-Львів-Київ в касах Польщі.

«Проблема з квитками з Польщі була ситуативною, вона виникла разово. На сьогодні, як мене запевнили польські колеги і представники «Укрзалізниці», вона вже знята», – говорить Романків.

Хелм – місто в Польщі в 25 кілометрах від кордону з Україною. У 60 кілометрах від кордону знаходиться велика залізнична станція Ковель (Волинська область).