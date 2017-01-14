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У Львові водій «Volkswagen» збив 13-річну дівчинку, яка перебігала дорогу на червоне світло

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Вчора, 13 січня, у Львові на проспекті Чорновола водій «Volkswagen»  збив 13-річну дівчинку. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

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О 20:00 год. в м. Львові (просп. Чорновола В.),  23-річний водій легкового автомобіля «Фольцваген Пасат Б7», скоїв наїзд в межах пішохідного переходу на 13-річну львів’янку, яка перебігала дорогу на заборонений сигнал світлофора.

Внаслідок ДТП пішохід отримала тілесні ушкодження, після огляду в дитячій лікарні м. Львова відпущена додому.

Незадовільні дорожні умови, що могли стати безпосередньою або супутньою причиною скоєння дорожньо-транспортної пригоди, не виявлені.

Причини події – зʼясовуються.

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