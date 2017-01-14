У Львові двоє жінок отруїлись чадним газом

У Львові двоє жінок віком 36 та 24 роки отруїлись чадним газом. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

Відтак, 13 січня о 23:46 год. у м. Львові вул. Бортнянського, Залізничний район, в квартирі трьохповерхового житлового будинку, ймовірно, отруїлись чадним газом 2 особи віком 36 та 24. Обох у стані середнього ступеня важкості госпіталізовано до Львівської обласної клінічної лікарні

Після проходження барокамери вмісту карбоксигемоглобіну у крові обох потерпілих не виявлено, відпущені додому.

Працівниками ПАТ «Львівгаз» тимчасово припинено подачу газу до квартири. В квартирі газова колонка знаходиться в ванній кімнаті. Причини події – зʼясовуються.