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Сьогодні на Львівщині вшановували пам'ять загиблого героя

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Сьогодні, 14 січня, у селі Малехів відбулась панахида за бійцембатальйону патрульної служби поліції особливого призначення «Львів» Головного управління Національної поліції у Львівськійобласті  Тарасом Дорошем, котрий загинув від кулі ворожогоснайпера у зоні АТО. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУНП у Львівській області.

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На панахиді були присутні бойові побратими Тараса та правоохоронці Львівщини.

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Нагадаємо, Тарас Дорош загинув 14 січня 2015 року під час виконаннябойового завдання у зоні проведення АТО у Луганській області. Йому було 27 років.

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У травні 2014 року Тарас одним з перших добровільно вступив на службу у батальйон патрульної служби поліції особливого призначення «Львів». Після навчання склав Присягу на вірність українському народові та був відправлений для несення служби у зону АТО.

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Сержант міліції Дорош Тарас Русланович посмертно був нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня. У львівській СЗШ №42 у Личаківському районі, де він навчався, встановлено меморіальну дошку.

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Вічна шана героям, загиблим за незалежність України! Пам’ять про них завжди житиме у наших серцях!

Фото: ГУНП

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