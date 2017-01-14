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Посеред ночі рятувальники гасили пожежу на вулиці Зеленій

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Сьогодні, 14 січня, рятувальники гасили пожежу в гаражі на вулиці Зеленій. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській області.

Відтак, о 02:00 до Служби порятунку  «101» надійшло повідомлення про пожежу в м. Львові по вулиці  Зелена. На місце виклику відразу виїхало пожежно-рятувальне відділення ДПРЧ-1 м. Львова.

На момент прибуття рятувальників до місця виклику з’ясувалось що загорання виникло в цегляному гаражі, в середині якого знаходиться автомобіль. За допомогою мотузки автівку було витягнуто з гаража на вулицю.

О 02:32 вогнеборцям вдалось локалізувати пожежу, та о 03:25 повністю ліквідувати. Внаслідок пожежі вогнем знищено стіни гаража на площі 48 кв.м. пошкоджено автомобіль DAEWOO Lanos. Завдяки оперативним діям вогнеборців, вдалось запобігти поширенню вогню будівельними конструкціями гаража, та врятувати від знищення 2 гаражі розташовані поруч.

До ліквідації займання залучили 15 рятувальників та 2 одиниці спецтехніки. Причини виникнення займання встановлюється. На пожежі ніхто не постраждав.

Відео: ДСНС

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