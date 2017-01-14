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На Львівщині шахрай видурював гроші, обіцяючи працевлаштування у Швеції

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У Сокальському районі зловмисник видурював гроші у громадян обіцяючи їм допомогти з працевлаштуванням у Швеції. Про це Львівському порталу повідомили упрес-службі ГУНП у Львівській області.

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У Сокальське відділення поліції звернулась 28 річна мешканка одного з сіл району. Жінка повідомила, що в липні 2015 року вона передала 200 доларів США та 1500 гривень візуально знайомому чоловіку, котрий пообіцяв їй допомогти з працевлаштуванням у Швеції. Проте, до цього часу їй жодної вакансії не запропоновано, а повернути гроші їй не вдалося.

У такий самий спосіб зловмисник ошукав 49-річного жителя міста Володимир-Волинський Волинської області, котрий позбувся 600 євро.

За даними фактами проводяться слідчі дії. Відкриті кримінальні провадження за ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Найсуворіше покарання, передбачене статтею, – обмеження волі на строк до трьох років.

Фото: www.ednist.info

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