Минулої доби в зоні АТО жоден український військовий не загинув

За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військ немає, один військовослужбовець отримав поранення у Зайцевому внаслідок ворожого обстрілу. Про це Львівському порталу повідомили у інформаційно-аналітичному центрі.

Луганський напрямок

Вчора бойові дії велися тільки у другій половині дня. Найбільш неспокійно було у Попаснянському районі, де окупанти масово обстрілювали українські позиції на ділянці фронту Новоолександрівка – Троїцьке з гармат та мінометів. При цьому було випущено майже 100 боєприпасів відповідних калібрів. Під час цих обстрілів противник продовжує дотримуватися свідомої тактики влучання по житлових кварталах міст і сіл, причому як території під контролем сил АТО, так і на окупованій. Зокрема, вчора постраждало м. Ірміно.

В інших районах також не вщухає вогонь противника. Зокрема, у Валуйському та Старому Айдарі також зафіксовано короткі мінметні обстріли з боку противника, у Станиці Луганській та Кримському – провокації із застосуванням легкого озброєння.

Донецький напрямок

Бойові дії ведуться по всьому фронту, за винятком Донецького аеропорту. Як і на Луганському напрямку, майже всі обстріли відбулися у другій половині дня. Порівняно з минулими днями, противник дещо рідше застосовував важке озброєння. Мінометні та гарматні обстріли з боку НЗФ зафіксовано у Південному Торецької міськради, Верхньоторецькому та Кам’янці (північніше Авдіївки).

Всього за минулу добу на Донецькому напрямку сталося 22 ворожих обстріли, зокрема 3 – з важкого озброєння.

Маріупольський напрямок

Головною подією дня стали 2 бойових зіткнення між українськими військовими та противником. Ситуація розгорталася таким чином.

Після 20 години противник, що займає позиції в Трудівських (мікрорайон Донецька) почав обстріл наших позицій в Мар’їнці. Дещо згодом ворожа ДРГ (до 7 бойовиків) висунулася вперед, проте була зупинена вогнем українським військових. Після цього противник здійснив другу спробу атаки, що також зазнала фіаско.

Всього за минулу добу на Маріупольському напрямку сталося 23 ворожих обстріли, зокрема 3 – з важкого озброєння, 2 бойових зіткнення.