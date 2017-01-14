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Мешканець Львівщини потрапив до лікарні з обмороженням рук

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Вчора, 13 січня, 68-річний чоловік потрапив до Сокальської центральної районної лікарні з обмороженням кистей рук. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

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Відтак,  о 10:55 год. надійшло повідомлення від  чергової Сокальської ЦРЛ про те, що в хірургічне відділення лікарні поступив 68-річний житель м. Белз, із діагнозом – обмороження І-ІІ ступеню кистей обох рук у стані середньої важкості. Стан потерпілого на 06:00 год.14 січня – задовільний.

Фото: ЯкПросто

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