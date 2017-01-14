«Безвіз» буде, українці на нього заслуговують,-посол ЄС

У представництві ЄС в Україні не можуть назвати конкретну дату погодження «безвізу» для України, але сподіваються, що це станеться уподовж наступних кількох місяців, повідомляє Радіо Свобода заявив голова представництва, посол Юґ Мінґареллі.

«Я не можу назвати вам точну дату, але сподіваюся, що упродовж наступних кількох місяців буде формальне рішення, яке дозволить українцям короткотермінове перебування у Євросоюзі без віз. Український народ на це заслуговує, адже Україна виконала всі зобов’язання, всі умови, що їх висунув ЄС», – сказав заявив голова представництва, посол Юґ Мінґареллі.

За словами посла Юґа Мінґареллі, рішення на користь спрощення візового режиму для Грузії, ухвалене у ЄС напередодні, є доказом того, що Євросоюз «рухається у правильному напрямку у питанні спрощення візового режиму для Грузії й України».

Як зазначив Мінґареллі, рішення щодо Грузії ухвалене дещо раніше тому, що між Грузією і ЄС раніше розпочався процес обговорення і запровадження «безвізу».

«У цьому немає якогось політичного підґрунтя, запевняю вас. По суті, нема ніяких проблем – всі погоджуються, що Україна виконала все, що мала, і що українці мають подорожувати на короткий термін до ЄС без віз», – додав він.

У грудні минулого року Євросоюз погодив оновлений механізм припинення безвізових режимів, від якого залежав поступ у запровадженні безвізу для України та Грузії.

Як пояснив Юґ Мінґареллі, Україна тепер має дочекатися формального схвалення цього механізму, після чого відбудеться «тріалог» – консультації між Радою ЄС, Європарламентом та Єврокомісією, – щоб остаточно погодити візову лібералізацію для України.

Фото: varianty.lviv.ua