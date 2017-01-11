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У Генштабі назвали критерії прийняття рішення про призов офіцерів запасу

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Заступник начальника Головного управління персоналу Генерального штабу Збройних сил України полковник Марко Андрусяк заявив, що ухвалення рішення про призов офіцерів запасу залежатиме від кількості звільнених військових-контрактників та показників прийому на військову службу за контрактом осіб у добровільному порядку. Про це він повідомив сьогодні на брифінгу в Києві, передає УНІАН.

АТО

«До цієї служби будуть залучатись громадяни України, які закінчили військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу, віком до 43 років, які не проходили військову службу та придатні до проходження такої служби строком на 18 місяців», – сказав він.

За словами Андрусяка, Генштаб готовий до проведення призову офіцерів запасу.

«Остаточне рішення буде прийнято після того, коли ми побачимо реальні показники звільнення тих громадян, які набули право на звільнення відповідно до закону («Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку проходження військової служби»), і враховуючи прогнозовані показники прийняття на військову службу за контрактом у добровільному порядку. Тоді можна буде робити певні висновки та приймати відповідні рішення», – зазначив Андрусяк.

За його словами, якщо рішення про призов офіцерів запасу буде прийнято, то вони пройдуть спеціальні курси підготовки терміном до трьох місяців, залежно від спеціальностей. Міністерство оборони буде готове до організації таких курсів з лютого 2017 року. Після закінчення курсів офіцери будуть розподілені по військовим частинам у пунктах постійної дислокації.

 

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