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Львівську молодь запрошують на Старий Новий рік пустити Маланку до хати

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Вже традиційно Товариство українських студентів-католиків «Обнова» запрошує всіх, хто вважає себе молодим та енергійним, на драйвову вечірку Старого Нового року «Пустіть Маланку до хати». Захід відбудеться 13 січня о 22.00 год. у Палаці Мистецтв, що на вул. Коперника, 17. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

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«Неповторні Василь та Маланка завітають до нас, щоб усім разом продовжувати плекати наші українські традиції. Тож зустріньмо їх по-справжньому, по-українськи, так, як ми це чудово вміємо: з веселим настроєм, у чудовій компанії та найперше – з гучною колядою. З нами буде чудовий гурт «Мері». А крім того на вас чекають веселі конкурси та цікавий флеш-моб. Дрес-код на вечірку – вишиванка», – зазначають організатори.

За детальною інформацією звертайтесь за телефонами: 063 84 81 338 – Оленка, 096 96 85 457 – Віталік.

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