Кого покличуть в армію у 2017 році

У 2017 році повістку отримають юнаки і чоловіки з вищою освітою. Призов на строкову службу також торкнеться офіцерів запасу, які закінчили військову кафедру. При цьому військова мобілізація не планується.

Цього року українців чекає черговий призов в армію. Крім строкової служби для молодих людей віком від 20 до 27 років, в армію також можуть забрати українців до 43 років, які закінчили військову кафедру. Призов, як і торік, буде проходити в кілька етапів, а остаточні терміни будуть визначені указом президента.

За законодавством на службу призиваються юнаки віком від 20 до 27 років. Ті, кому виповнилося 18-19 років, також можуть піти служити в армію на добровільній основі. При цьому в зону військових дій строковиків не відправлятимуть.

Для солдатів і матросів, сержантів і старшин, які проходять строкову військову службу у Збройних Силах України та інших військових формуваннях України, термін служби складе до 18 місяців. Для українців з вищою освітою магістра (спеціаліста), – до 12 місяців.

Кому дається відстрочка від служби:

Тим, хто утримує непрацездатну матір або батька або іншого родича.

Має дитину віком до трьох років

Самостійно виховує дитину (без матері)

Має двох і більше дітей

Має вагітну дружину або жінку-інваліда

Є сиротою

Має тимчасові проблеми зі здоров’ям

Якщо брат служить у цей же час в армії

Молодше 21 року і при цьому отримує освіту на денній формі

Вчителям (на весь період роботи за спеціальністю)

Медикам (на весь період роботи за спеціальністю)

Священикам (на весь період роботи за спеціальністю)

Поліцейським (на весь період роботи за спеціальністю)

Підозрюваним у кримінальних злочинах

Хто може отримати звільнення від призову в армію:

Непридатні за станом здоров’я

Молоді люди старше 27 років

До речі, як йдеться в концепції розвитку сектору безпеки і оборони, до кінця 2017 року в Україні планується переглянути термін проходження строкової військової служби і призовного віку.

Призов стосуватиметься чоловіків з військовим званням

Щорічно 9-10 тисяч українців отримують військове звання на військових кафедрах своїх університетів. Якщо раніше військова кафедра давала звільнення від строкової служби, на даний момент ситуацію планують кардинально змінити – призивати чоловіків віком до 43 років на півтора року в армію зі збереженням робочого місця.

Кілька днів тому президент підписав Закон “Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо вдосконалення порядку проходження військової служби”. Згідно з документом військові, які підписали контракт і в особливий період не мали права звільнитися зі Збройних Сил, тепер зможуть повернутися додому.

Це дозволяє вам завершити контракт з тими, хто вирішив повернутися додому.

Призов українців з військовими званнями на службу, в тому числі, дозволить замінити тих контрактників, які приймуть рішення звільнитися. Як пояснила начальник управління комунікацій та преси Міністерства оборони Оксана Гаврилюк, на строковиків рішення призивати українців з вищою освітою і званням не вплине.

Як припускають у Генштабі, призовуть приблизно чотири тисячі українців, які закінчили військові кафедри. При цьому військкомати будуть враховувати сімейні обставини.

Нагадаємо, за ухилення від призову на строкову службу (ст. 335 ККУ) загрожує обмеження волі строком до трьох років. Як зазначає юрист Юрій Зюгманд, на ділі ухильникам “світить” умовний термін. При цьому адвокат зазначає, по закінченню умовного терміну судимість знімається.

Якщо ж військовозобов’язаний не з’явився за повісткою до військкомату, не повідомив у комісаріат про зміну місця проживання, йому загрожує штраф у розмірі 85-119 гривень. За повторне порушення – від 170 гривень до 255 гривень.

Як говориться в законі про військову службу, призовникам належить разова матеріальна допомога в розмірі двох прожиткових мінімумів (3200 гривень). Крім того, належить матеріальна компенсація, якщо під час служби солдат загине (гроші отримають батьки), або отримає інвалідність.

Відповідно до закону, роботодавці зобов’язані сповіщати військкомати про своїх співробітників призовного віку (ч. 4 ст. 34 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” від 25.03. 1992 р. № 2232-XII).

Як кажуть у Генштабі, рішення про чергову хвилю мобілізації в цьому році може прийняти лише президент. Однак до тих пір, поки ситуація на Донбасі не загострилася, такої необхідності немає.

Segodnya